Два авиарейса с гражданами РФ задержаны в турецкой Анталье, пассажиры обеспечены питанием и размещены в отеле.

9 октября в связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта и установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика.

"Пассажирам рейса FH5631 (169 человек), следовавшего маршрутом Москва – Анталья – Шарм-эль-Шейх, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета будет определено по замене воздушного борта", – сообщила российская дипмиссия.

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