Двое подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае не признали свою вину

19:00
Фото: телеграм-канал "Baza"
Двое из трех солдат воинской части в Хабаровском крае, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений и вымогательства, не признали свою вину, сообщается на сайте СК РФ.
"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", – говорится в сообщении.
В отношении Гашимова и Магомедова в Бикинский гарнизонный военный суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По информации следователей, рядовые Шамиль Тарчоков и Исмаил Магомедов нанесли сослуживцу Исламу Алиеву более десятка ударов. Потом Магомедов и рядовой Ренат Гашимов, который также принимал участие в конфликте, потребовали от потерпевшего 20 тысяч рублей и его мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК займется делами о насилии над осужденными под Саратовом. В ходе расследования будут проверены и установлены все обстоятельства произошедшего, причастные к преступлениям лица.
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