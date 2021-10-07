Центральный аппарат СК займется делами о насилии над осужденными под Саратовом

11:46
Фото: СК РФ по Саратовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела о противоправных действиях в отношении осужденных в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Она уточнила, что в ходе расследования будут проверены и установлены все обстоятельства произошедшего, причастные к преступлениям лица, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных.
Также следствию предстоит дать оценку действиям сотрудников исправительного учреждения и надзирающих и контролирующих органов.
Ранее видеозапись с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".
Накануне директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношения заключенных. Кроме того, в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.
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