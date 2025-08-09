Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 августа, 23:15

Происшествия

Новости регионов: более 30 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

Два человека погибли в результате аварии на Ходынском бульваре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы

Сель сошел в районе озера Рица в Абхазии

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе "Башкирская содовая компания"

В городе Стерлитамак после ЧП на одном из предприятий госпитализированы более 30 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел на одном из заводов "Башкирской содовой компании". По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Пожар в заповеднике над Ялтой удалось локализовать на площади 2 гектара, сообщает МЧС Крыма. Возгорание началось в труднодоступной местности. Для его тушения вертолеты совершили 20 сбросов воды общим объемом 60 тонн. По предварительным данным, пострадавших нет.

Трое пострадавших остаются в больнице после обрыва канатной дороги в Нальчике. ЧП произошло в курортной зоне города. На подъемнике находился 21 человек, 13 из них эвакуировали. Всего пострадали 12 человек – все из Липецкой области и Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Карина Ильина

