Новости регионов: более 30 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

В городе Стерлитамак после ЧП на одном из предприятий госпитализированы более 30 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел на одном из заводов "Башкирской содовой компании". По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Пожар в заповеднике над Ялтой удалось локализовать на площади 2 гектара, сообщает МЧС Крыма. Возгорание началось в труднодоступной местности. Для его тушения вертолеты совершили 20 сбросов воды общим объемом 60 тонн. По предварительным данным, пострадавших нет.

Трое пострадавших остаются в больнице после обрыва канатной дороги в Нальчике. ЧП произошло в курортной зоне города. На подъемнике находился 21 человек, 13 из них эвакуировали. Всего пострадали 12 человек – все из Липецкой области и Москвы.

