Ураган возник в Пермском крае. Ущерб от стихии начали подсчитывать в Березниках. Порывы ветра были такой силы, что с крыши с легкостью сдуло стройматериалы. А с фасада многоэтажки сорвало облицовку – в некоторых местах вместо плитки теперь зияют дыры.

Кроме того, ветром снесло часть остановки, которую, как рассказали местные жители, только недавно отремонтировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.