Ейск накрыла песчаная буря

Курортный Ейск на побережье Азовского моря накрыла настоящая песчаная буря. Поднявшаяся пыль резко ухудшила видимость. Мощный ураган валил деревья и рвал провода. Людям приходилось буквально уворачиваться от летающих предметов.

В результате удара стихии повреждены машины. Штормомое предупреждение на Кубани продлили до четверга. Ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.