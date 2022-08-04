Новости регионов: сильный ураган прошел в Армавире

В Армавире прошел сильный ураган. Ветер ломал деревья, потоками дождя затопило улицы, в том числе и тоннель по Новороссийской дороге. Из-за поваленных деревьев на трассе "Кавказ" образовались заторы. Экстренные службы откачивали воду и расчищали ливневки, восстанавливали электроснабжение.

А в Нефтекамске по улицам пронесся смерч. Необычное для Башкирии явление засняли на видео. Песчаный столб поднялся выше девятого этажа. Небольшое торнадо пронеслось по дворам и раскачало деревья. Сведений о разрушениях не поступало.

В Ставрополье появился необычный арт-объект. Фермер в Грачевском районе проложил на своей бахче "Южный древопоток – 3". Сооружение из бревен, похожее на газопровод, – альтернатива существующим трубопроводам, по которым российский газ поступает в Европу. Инсталляцию украсили табличкой с надписью "Зима близко" и кадром из телесериала "Игра престолов", изображающим замерзшую равнину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.