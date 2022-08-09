Несколько взрывов произошли в районе Новофедоровки в Крыму

Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом сообщили власти полуострова. Видео прислали отдыхающие.

Поселок Новофедоровка расположен в западной части Крымского полуострова.

Среди туристов жертв и раненых нет, это данные АТОР. Как сообщили СМИ, на место уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов. А в Минздраве региона заявили, что туда уже направили санавиацию и бригады скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.