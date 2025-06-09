Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 11:30

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Новости регионов: в Барнауле выпала месячная норма осадков за 12 часов

Новости регионов: в Барнауле выпала месячная норма осадков за 12 часов

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В Барнауле за 12 часов выпала месячная норма осадков. В результате ливня оказались затоплены улицы, магазины и жилые дома. Перед зданием городского вокзала образовалось "озеро", а на ряде улиц ограничили движение транспорта. По данным местных властей, с начала непогоды поступило более 500 обращений от жителей.

Тем временем в Иркутской области полицейские задержали браконьеров, которые выловили почти 2 000 экземпляров омуля из озера Байкал. В лодках обнаружили 30 ящиков с рыбой и мешки с сетями. По информации МВД, были установлены и покупатели незаконного улова. Ущерб оценивается в 13,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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