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09 июня, 07:15

Происшествия

Новости мира: в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет

Новости мира: в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет

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В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет. В момент крушения на борту, который использовали для прыжков с парашютом, находились от 16 до 20 человек. Нескольких пострадавших доставили больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте. После удара о землю у самолета отломилась хвостовая часть, сильные повреждения получила кабина пилотов. О причинах крушения не сообщается.

Президент США Дональд Трамп поручил ведомствам страны пресечь бунты мигрантов в Лос-Анджелесе. Он дал особые указания Пентагону, Минюсту и министерству внутренней безопасности. В соцсетях Трамп написал, что толпы мятежников нападают на полицейских в городе, чтобы помешать депортации нелегальных мигрантов. Стражи порядка Лос-Анджелеса сообщают, что в городе объявлена тактическая тревога. Ситуация обостряется, несмотря на прибытие нацгвардии. Ранее Трамп распорядился отправить в город 2 тысячи бойцов. Протесты начались после рейдов властей на нелегальных мигрантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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