В Щербинке загорелся частный дом

В Щербинке полыхает частный дом. Видео прислали очевидцы. В огне крыша и верхний этаж.

О причинах ЧП и пострадавших пока неизвестно. На кадрах видно, что в районе пожара довольно плотная застройка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.