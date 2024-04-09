СК возбудил дело о финансировании терроризма через связанную с Украиной Burisma Holdings

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Такое решение приняли по итогам проверки, которую организовали после теракта в "Крокус Сити Холле". По версии следствия, следы также ведут на Украину.

Было установлено, что деньги, поступавшие через украинскую компанию Burisma Holdings, использовались для проведения терактов в России и за ее пределами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.