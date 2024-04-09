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09 апреля, 19:15

Происшествия

СК возбудил дело о финансировании терроризма через связанную с Украиной Burisma Holdings

СК возбудил дело о финансировании терроризма через связанную с Украиной Burisma Holdings

В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Такое решение приняли по итогам проверки, которую организовали после теракта в "Крокус Сити Холле". По версии следствия, следы также ведут на Украину.

Было установлено, что деньги, поступавшие через украинскую компанию Burisma Holdings, использовались для проведения терактов в России и за ее пределами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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