Российские магазины начали громить в Германии. Об этом сообщила глава МВД Нэнси Фезер.

Она объяснила это событиями на Украине. Отмечается, что уже было зафиксировано более 300 правонарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.