09 февраля, 16:00Происшествия
В Пермском крае из-за пожара пострадали восемь человек
Пожар в поселке Куеда в Пермском крае произошел из-за разгерметизации магистрального газопровода. Об этом заявили в прокуратуре региона.
Пожар начался после взрыва. Огонь перекинулся на три дома, два из которых были жилыми. Для тушения привлекали пожарный поезд. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всего же в больницу были доставлены восемь человек.
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