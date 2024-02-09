В Пермском крае из-за пожара пострадали восемь человек

Пожар в поселке Куеда в Пермском крае произошел из-за разгерметизации магистрального газопровода. Об этом заявили в прокуратуре региона.

Пожар начался после взрыва. Огонь перекинулся на три дома, два из которых были жилыми. Для тушения привлекали пожарный поезд. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всего же в больницу были доставлены восемь человек.

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