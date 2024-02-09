Причины и ликвидация: что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

В ночь на 9 февраля в Москве рядом со станцией метро "Аэропорт" загорелась кровля шестиэтажного дома. Спасатели оперативно приступили к ее тушению. Из здания были эвакуированы порядка 400 человек. Ранним утром пожар удалось полностью ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал. Рассказываем подробности.



Огонь на крыше

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Кровля жилой шестиэтажки загорелась на улице Черняховского в САО в ночь на 9 февраля. По данным МЧС России, площадь пожара разрослась до 4 тысяч квадратных метров. После огонь перекинулся и на соседние дома. К его тушению привлекли свыше 170 специалистов и более 50 единиц техники. Кроме того, были задействованы два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На время работы спасателей на улице Черняховского и по дублеру Ленинградского проспекта в область перекрыли движение. Отмечается, что пожар стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве за последние годы.

В экстренных службах рассказали, что из горящего здания эвакуировали порядка 400 человек. В частности, по данным ТАСС, спасли трех инвалидов-колясочников. Вместе с тем Сергей Собянин заявил, что жильцам оказывается вся требуемая помощь. В столичном Дептрансе уточнили, что для обогрева людей было выделено пять автобусов особо большого класса Мосгортранса. Также в МЧС России сообщили, что жильцов временно размещали в здании близлежащего торгового центра. Ранним утром пожар в шестиэтажке был полностью потушен. Движение транспорта по перекрытым дорожным участкам восстановили.





из сообщения в телеграм-канле департамента здравоохранения Москвы Ночью на место пожара на улице Черняховского оперативно прибыли машины центра медицины катастроф и машины скорой медицинской помощи, а также медицинский вертолет. В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах.

По факту случившегося в ГСУ СК по Москве организовали доследственную проверку. В ведомстве рассказали, что граждан, которые могли бы умышленно совершить поджог, не выявлено. "Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", – подчеркнули в столичном главке СК РФ.

В свою очередь, городские службы уже работают над устранением последствий пожара. На месте ЧП, в частности, был развернут оперативный штаб. Сейчас специалисты проводят обследование помещений. Отмечается, что восстановительные работы будут идти круглосуточно.



"Сквозь сон услышала: "Пожар"

Среди жильцов загоревшегося дома на улице Черняховского оказалась певица Наталья Штурм. Она рассказала, что в момент ЧП была у себя в квартире и занималась чтением новостей. Из них артистка и узнала, что случилась беда, сообщает Life.ru.





Наталья Штурм певица Я открыла окошко и сразу почувствовала, что дым. Огня я не увидела. И все, я поняла, что дым, и сразу схватила вещи самые теплые, необходимые. И побежала по подъезду, крича: "Пожар, пожар, выходите все на улицу!"

Со слов певицы, когда она спустилась во двор, там уже стояли жильцы из других подъездов с детьми. Другая жительница дома Наталья Августенчик вспоминает, что проснулась от криков женщин, доносившихся с улицы, сообщает "Комсомольская правда". "Сквозь сон услышала слово "пожар". Начала хватать вещи, разбудила мужа", – уточнила она.

Еще одна пожилая местная жительница рассказала о своем самочувствии после ЧП. "В порядке ли я? Надеюсь. Слава богу, спаслись, силы были быстро спуститься по лестнице", – отметила женщина.

Жилец по имени Станислав сообщил ТАСС, что проживает на последнем этаже. По словам мужчины, он спасся только благодаря пожарным, которые его разбудили. "Спал, проснулся от того, что кричать стали. Всех выгнали быстро, эмчеэсники бегали по этажам, всех выгнали", – сказал он.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали об экологической ситуации после пожара в доме рядом со станцией метро "Аэропорт". Отмечается, что ухудшения качества воздуха на улице Черняховского не зафиксировано, поскольку наблюдались благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ.

