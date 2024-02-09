Фото: МЧС России

Движение транспорта по дублеру Ленинградского проспекта и по улице Черняховского было восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение по улице Черняховского и по дублеру Ленинградского проспекта восстановлено", – указано в сообщении.

Ранее движение транспорта по улице Черняховского на севере Москвы было перекрыто из-за пожара в жилом доме.

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2 в ночь на 9 февраля. Площадь возгорания сперва составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов". На данный момент огнеборцы полностью потушили возгорание.

В МЧС сообщили, что никто не пострадал, так как благодаря слаженным и грамотным действиям спасателей была проведена оперативная эвакуация жильцов из дома. Пожар тушили 175 специалистов и более 50 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

СК Москвы организовал доследственную проверку по факту возгорания дома.

