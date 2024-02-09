Сбой в системе обогрева крыши мог стать причиной пожара в жилом доме на севере Москвы

Основная версия причины пожара в жилом доме на севере Москвы – сбой в системе обогрева крыши, признаков поджога не найдено. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Возгорание произошло в ночь на 9 февраля в шестиэтажном доме на улице Черняховского, около станции метро "Аэропорт". Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекли два вертолета.

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