Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

10 февраля в Новосибирской области объявили днем траура. Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске уже возросло до 12 человек, сообщили в региональном Минздраве. Судьба еще троих по-прежнему остается неизвестной.

Потасовку устроили жители дома на Фрунзенской набережной. Они подрались с ремонтной бригадой. Коммунальщики приехали туда срезать аварийный газопровод, который комиссия до этого признала опасным. Однако жители дома не увидели проблему и не захотели слушать аргументы.



В Сирии число погибших от землетрясения превысило 1 300 человек. В списке пострадавших более двух тысяч человек. Страна нуждается в лекарствах и медоборудовании. В местном Минздраве попросил помощи у других государств. Так, российские военные с авиабазы Хмеймим привезли в Латакию продукты и раздали их семьям, которые находятся в центре временного размещения.

Конституционный суд может запретить посуточную аренду жилья. Сейчас там решается дело псковского предпринимателя, который превратил свою квартиру в гостиницу. Это не понравилось соседям, они обратились в суд и выиграли дело. Общее решение по 17-ой статье жилищного кодекса РФ вынесут в ближайшее время. От него будет зависеть бизнес многих москвичей, которые занимаются краткосрочной арендой квартир.

"Чебурашку" начали показывать в кинотеатрах США и Канады. Посмотреть российскую картину на большом экране можно в канадском Торонто, а также в Нью-Йорке и еще шести американских городах. В Нью-Йорке показ "Чебурашки" проходит в кинотеатре рядом с Брайтон-Бич. Там организовано до пяти сеансов в день. Самый кассовый фильм в истории российского проката в США идет на русском языке с английскими субтитрами.

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