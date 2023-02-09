Разрушительное землетрясение в Турции может повлиять на мировую энергетическую безопасность. Дело в том, что данная страна не готова рассматривать развитие международных проектов, в том числе строительство российско-турецкого газового хаба.

Удар стихии пришелся по важному с точки зрения промышленности региону. Также известно, что землетрясение в Турции разрушило более 6 000 зданий, экспертам предстоит подсчет ущерба.

Сколько времени займет восстановление логистических цепочек, которые шли через Турцию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.