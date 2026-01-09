Устроившему ДТП на Кутузовском проспекте водителю придется заплатить за сбитый каштан

Гонщику на автомобиле Lexus, устроившему ДТП на Кутузовском проспекте, придется заплатить за сбитый каштан.

Авария произошла в начале декабря прошлого года. Два лихача устроили гонки. Один из них не справился с управлением и врезался в своего соперника, который от удара задел третью машину, сообщили в прокуратуре столицы. Сам джип вылетел на тротуар и снес дерево. Каштан полностью уничтожен. Сумма ущерба превышает 600 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.