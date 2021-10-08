Девушка избитого в метро москвича полностью поддержала его действия

Анна, девушка Романа Ковалева – молодого человека, который заступился за пассажирку в вагоне метро и был избит, полностью поддержала его действия.

Она отметила, что влезла бы в драку вместе с ним, если бы на тот момент была рядом.

Также девушка рассказала, что многие люди не остались равнодушными к этой ситуации. По ее словам, она была шокирована, когда узнала, что в палату к ее молодому человеку приедет Сергей Собянин.

"Я вообще в шоке. Я очень рада, что большое количество людей откликнулось на вот эту вот ситуацию и помогают и морально, и материально. То есть слова очень сильно поддерживают. И мне пишут тоже сообщения", – поделилась Анна.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.