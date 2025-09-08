Владельцы зоогостиницы в Чехове опровергли информацию о жестоком обращении с животными, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователи допросили двух организаторов пункта передержки собак. Женщины пояснили, что работают в данной сфере около трех лет.

Правоохранители также провели обыски в их домах и местах для передержки собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.