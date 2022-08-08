Крупный лесной пожар произошел на юге Сербии

Крупный лесной пожар произошел в Сербии. Национальная телекомпания показала кадры возгорания, снятые с вертолета. На них видны окрестности города Требинье.

По данным руководителя пожарной части города Здравко Кашиковича, сильный дым не позволял оценить реальную площадь линии огня. Но она точно превышала 20 километров. На борьбу с пожаром был отправлен вертолетный отряд из Сербии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.