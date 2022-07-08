Новости последнего часа: авария с участием 6 автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На шоссе Энтузиастов произошла авария из шести машин. Для проезда открыта только одна полоса, сообщил департамент транспорта.

Худруком московского Театра Луны назначен народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Сергей Проханов станет президентом театра, заявили в департаменте культуры.

Детский парк "Фили" благоустраивают на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.