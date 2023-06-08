Новости часа: пять человек признаны погибшими в результате разрушения Каховской ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек признаны погибшими в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Еще 10 переездов на Московской железной дороге оборудуют автоматическими шлагбаумами в этом году. Об этом рассказали в МЖД.

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня. Об этом заявили в компании "АвтоВАЗ".