Фото: 123RF/liudmilachernetska

Попытки ВСУ совершить масштабное наступление в Запорожской области привели к большим потерям украинской армии. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, все попытки ВСУ провалились. Российские войска отбили атаки с применением артиллерии, авиации и танковых резервов.

Рогов считает, что главной целью армии Украины является взятие города Токмака. Через него они намерены прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Вместе с тем он добавил, что ВСУ стали чаще использовать при обстрелах реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Противник рассчитывает напугать российских военных, чтобы те оставили позиции. При этом эффекта такая тактика не имеет, считает Рогов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от границы с РФ на 500 километров. Он также не исключил, что конфликт может быть решен только в случае полного освобождения Украины без "каких-либо вариаций". Запад, по его словам, управляя процессами на Украине, не ставит себе цель сделать ее свободной и процветающей.



ВС России ликвидировали 5 украинских ДРГ в ЛНР и ДНР за сутки