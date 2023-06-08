Несколько взрывов прогремели в Луганске – СМИ

Фото: телеграм-канал "ЧП | ИНЦИДЕНТ | ЛУГАНСК | Z | РЕЗЕРВ"

Несколько взрывов раздались в Луганске, после чего над городом поднялся черный дым. Об этом сообщает РИА Новости.

Предположительно, по промышленной зоне города нанесли четыре удара ракетами. О взрывах также сообщают в Сети очевидцы.

По информации военного эксперта Виталия Киселева, удары по городу нанесли украинские войска. Он заявил, что ВСУ обстреляли город ракетами Storm Shadow.

О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

До этого ВСУ обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ЛНР. Жертвами обстрела стали четыре человека. Сообщалось, что погибшие были строителями. Еще 16 человек при обстреле получили травмы и ранения.



Командные пункты двух бригад ВСУ уничтожены в ЛНР и Запорожской области