ОБСЕ выразила готовность помочь Украине в ликвидации последствий разрушений Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Каховская ГЭС Новая Каховка"

ОБСЕ готова оказать поддержку Украине в ликвидации последствий разрушений Каховской ГЭС, следует из заявления организации.

"Украинские власти запросили поддержку у ОБСЕ для дальнейшего мониторинга и решения этих проблем. <...> ОБСЕ готова продолжать поддерживать Украину и в ближайшие дни согласует условия с украинскими властями", – уточняется в уведомлении.

Кроме того, как заявили в ОБСЕ, разрушение плотины Каховской ГЭС создает угрозы для сельского хозяйства и может привести к масштабным перебоям в электроснабжении. Также под угрозу может быть поставлена ядерная безопасность, поскольку снижение уровня воды в водохранилище, обслуживающем Запорожскую АЭС, повлияет на работу станции.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

Известно, что к настоящему моменту в результате происшествия погибли пять человек.

Спасатели продолжили работу в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ