Уровень воды у Новой Каховки упал на 2 метра от пика после разрушения ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Уровень воды в реке Днепр, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра от пикового значения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Оперштаба администрации Новой Каховки.

Уровень воды в затопленных районах продолжает спадать. В Новокаховском городском округе все еще подтоплены село Корсунка, поселок городского типа Днепряны, город Новая Каховка. Также остаются затопленными четыре канализационно-насосных станции.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев объявил, что 8 июня в рамках планов по ликвидации последствий наводнения на территории округа начинается откачка воды.

Кроме того, в Херсонской области продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия. Также свою работу на территории округа продолжают МЧС, полиция, оперативный штаб, администрация, коммунальные и аварийные службы.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

В результате взрыва подтоплены более 14 тысяч домов. Под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

В настоящее время продолжается эвакуация населения. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных жителя. 29 человек госпитализированы.

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