Уровень воды на улицах Новой Каховки упал на 1,2 метра – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

Уровень воды на улицах Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС продолжает спадать. По состоянию на утро 8 июня он уже упал примерно на 1,2 метра. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, его слова приводятся в телеграм-канале администрации.

Леонтьев также объявил, что 8 июня в рамках планов по ликвидации последствий наводнения на территории округа начинается откачка воды.

Кроме того, в Херсонской области продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия. Также свою работу на территории округа продолжают МЧС, полиция, оперативный штаб, администрация, коммунальные и аварийные службы.

Украинские военные разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

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