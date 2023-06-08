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В Таиланде совершили покушение на россиянина

В Таиланде совершили покушение на россиянина

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В Таиланде расследуют обстоятельства вооруженного нападения на россиянина. Он сидел в своей машине возле бара, когда к нему подошел неизвестный, несколько раз выстрелил в лобовое стекло и скрылся на мотоцикле. У россиянина серьезные ранения, теперь он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция уже сообщила, что обнаружила брошенную куртку и перчатки нападавшего, а также оружие. Самого преступника ищут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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