В Таиланде совершили покушение на россиянина

В Таиланде расследуют обстоятельства вооруженного нападения на россиянина. Он сидел в своей машине возле бара, когда к нему подошел неизвестный, несколько раз выстрелил в лобовое стекло и скрылся на мотоцикле. У россиянина серьезные ранения, теперь он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция уже сообщила, что обнаружила брошенную куртку и перчатки нападавшего, а также оружие. Самого преступника ищут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.