Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте в Москве. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.

После удара потерпевшего отбросило на встречную полосу, где на него наехала другая машина. От полученных травм он скончался на месте. Кроме сотрудников ГИБДД, работает следственно-оперативная группа. Автомобилистам стоит выбрать альтернативные маршруты.

