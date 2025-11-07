Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 09:15

Происшествия

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Два автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна

Перевернувшуюся на востоке Москвы фуру не могут убрать почти сутки

В Дагестане майнер превратил "Газель" в мобильную ферму

ДТП с несколькими авто произошло на Калужском шоссе

Новости регионов: в Якутии задержали браконьеров за ловлю краснокнижного осетра

Частный дом загорелся в ТиНАО

"Московский патруль": в Москве похитили подростка ради NFT-подарков

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте в Москве. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.

После удара потерпевшего отбросило на встречную полосу, где на него наехала другая машина. От полученных травм он скончался на месте. Кроме сотрудников ГИБДД, работает следственно-оперативная группа. Автомобилистам стоит выбрать альтернативные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика