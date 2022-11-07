В Костромской области объявили траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон"

7 ноября в Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон". Трагедия случилась в ночь на 5 ноября.

В клубе, забитом до отказа в выходной день, часть аварийных выходов оказалась запертой. Людям приходилось в огне и дыму пробивать себе путь наружу.

Кто и как проверял соблюдение противопожарных правил в заведении? И что вообще было сделано для безопасности людей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.