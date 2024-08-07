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07 августа, 17:45

Происшествия

Новости регионов: туристы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Новости регионов: туристы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад на леднике. В итоге пострадал один из членов группы – 12-летний подросток. Он повредил ногу и не смог идти самостоятельно. На помощь пришли специалисты из МЧС – они наложили мальчику шину и передали медикам.

Между тем в Нижегородской области сотрудники МЧС спасли собаку. Она провалилась под землю на дачном участке. Хозяин животного услышал громкий лай и вызвал спасателей. Один из прибывших на место специалистов спустился в яму и вытащил собаку на поверхность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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