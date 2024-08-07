МИД: Зеленский отправил украинцев в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию

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Владимир Зеленский отправил украинцев в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию в стране еще на три месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что 7 августа украинский лидер подписал соответствующий закон.

"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию", – написала дипломат.

О проникновении около 300 боевиков ВСУ на территорию Курской области стало известно 6 августа. В результате между украинской диверсионно-разведывательной группой и российскими военными произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Спустя время противник начал постепенно отступать на территорию Украины, однако бои до сих пор продолжаются. Потери ВСУ за последние сутки уже составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате не прекращающихся атак на область пострадали 28 человек. В основном они проживали в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона в связи с этим были переведены на усиленный режим работы.

Жителей обстреливаемых территорий приграничья Курской области начали вывозить в безопасное место. За ночь из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте эвакуированы свыше 200 человек.

В течение суток из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Из-за неспокойной обстановки в регионе отменили все массовые мероприятия.