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07 августа, 11:30

Происшествия

Новости часа: обнаружены обломки пропавшего с радаров в Приморье самолета

Новости часа: обнаружены обломки пропавшего с радаров в Приморье самолета

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В Приморском крае нашли обломки легкомоторного самолета Bristell RG, который 6 августа пропал с радаров. На борту находились два человека – пилот и пассажирка. По данным властей региона, оба погибли. Самолет вылетел с аэродрома Сахалина и должен был приземлиться в Приморье, однако пилот вовремя не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем Владивосток ушел под воду из-за сильного ливня. Дорожные службы в усиленном режиме откачивают воду с улиц, но она продолжает прибывать. Дороги затоплены, машины ездят с трудом, а некоторым автобусам пришлось изменить маршруты. Пешеходам приходится передвигаться по колено в воде. Местные рынки тоже пострадали – потоки воды льются прямо между торговых рядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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