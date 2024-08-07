Новости часа: обнаружены обломки пропавшего с радаров в Приморье самолета

В Приморском крае нашли обломки легкомоторного самолета Bristell RG, который 6 августа пропал с радаров. На борту находились два человека – пилот и пассажирка. По данным властей региона, оба погибли. Самолет вылетел с аэродрома Сахалина и должен был приземлиться в Приморье, однако пилот вовремя не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем Владивосток ушел под воду из-за сильного ливня. Дорожные службы в усиленном режиме откачивают воду с улиц, но она продолжает прибывать. Дороги затоплены, машины ездят с трудом, а некоторым автобусам пришлось изменить маршруты. Пешеходам приходится передвигаться по колено в воде. Местные рынки тоже пострадали – потоки воды льются прямо между торговых рядов.

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