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Новости

07 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

Следственные действия завершены на месте обнаружения тела Романа Старовойта

Новости мира: два спорткара столкнулись и загорелись на трассе "Нюрбургринг" в Германии

Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника в Москве

Новости регионов: взрыв произошел в пятиэтажке в Саратовской области

Автобус и легковая машина столкнулись под Наро-Фоминском

Массовое столкновение велосипедистов произошло на Пречистенской набережной

Организаторам забега в Хибинах грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура выявила санитарные нарушения на теплоходе "Николай Карамзин"

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-министра транспорта Романа Старовойта, чье тело нашли 7 июля в Подмосковье рядом с личным автомобилем. Основная версия следствия – самоубийство.

В Москве приступили к созданию выставочного комплекса Национального центра "Россия". Он появится на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Это будет постоянная экспозиция выставки-форума "Россия", которая успешно прошла на ВДНХ.

В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, которая, по данным МЧС России, продлится до 13 июля. В связи с этим на некоторых вокзалах и станциях МЦД пассажирам начали бесплатно раздавать воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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