Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-министра транспорта Романа Старовойта, чье тело нашли 7 июля в Подмосковье рядом с личным автомобилем. Основная версия следствия – самоубийство.

В Москве приступили к созданию выставочного комплекса Национального центра "Россия". Он появится на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Это будет постоянная экспозиция выставки-форума "Россия", которая успешно прошла на ВДНХ.

В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, которая, по данным МЧС России, продлится до 13 июля. В связи с этим на некоторых вокзалах и станциях МЦД пассажирам начали бесплатно раздавать воду.

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