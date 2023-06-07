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Пик подъема воды в Алешках Херсонской области ожидается в ближайшие часы
Пик подъема воды в херсонских Алешках ожидается в ближайшие часы. Об этом сообщили местные власти. Оценка ущерба в подтопленных регионах Херсонской области начнется после схода воды.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил исполнение ГОЗ по системам ПВО на "Алмаз-Антее". В Минобороны сообщили, что предприятие расширит производство в два раза.
"Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы. Об этом рассказали в компании.