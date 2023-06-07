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Происшествия

Пик подъема воды в Алешках Херсонской области ожидается в ближайшие часы

Пик подъема воды в Алешках Херсонской области ожидается в ближайшие часы

Новости часа: в Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища

До Нью-Йорка добрался дым от лесных пожаров в Канаде

ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации населения

Мосгордума назначила выборы мэра на единый день голосования 10 сентября

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Более 23 тыс жителей Владивостока остались без горячей воды из-за прорыва теплосети

Более 30 тыс куб метров ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища – Леонтьев

В Новой Каховке начали включать электричество

В Новой Каховке ждут эвакуации около 100 человек

Пик подъема воды в херсонских Алешках ожидается в ближайшие часы. Об этом сообщили местные власти. Оценка ущерба в подтопленных регионах Херсонской области начнется после схода воды.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил исполнение ГОЗ по системам ПВО на "Алмаз-Антее". В Минобороны сообщили, что предприятие расширит производство в два раза.

"Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы. Об этом рассказали в компании.

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