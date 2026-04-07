28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с симптомами отравления

28 сотрудников Красноярского музыкального театра госпитализированы в Москве с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля "Золотая маска". Причину и точный диагноз устанавливают врачи.

Коллектив прибыл в столицу, чтобы показать спектакль "Бой с тенью" на сцене Театра имени Моссовета. Постановку пришлось отменить, деньги зрителям уже вернули.

