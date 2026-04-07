Новости регионов: полицейские в Новокузнецке спасли человека из горящего дома

В Новокузнецке Кемеровской области полицейские спасли жизнь мужчины и его питомцев. Во время патрулирования инспекторы заметили пожар в частном доме. Они разбудили хозяина, помогли ему выбраться, а затем вернулись в задымленное здание и вынесли кошку и двух собак.

В России стартовала авиационная экспедиция, посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина. Первый перелет состоялся из Саратова в Самару. Всего в экспедиции участвуют 10 легкомоторных самолетов. Маршрут протяженностью более 3 тысяч километров пройдет через Оренбург и Байконур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.