Новости мира: граната взорвалась во французском Гренобле

Взрыв гранаты произошел во французском Гренобле. Пострадали пять взрослых и один ребенок. Злоумышленники бросили взрывное устройство в салон красоты и сняли это на видео.

На Пиренейский полуостров обрушился шторм "Леонардо". На юге Испании из-за наводнения эвакуировали целую деревню. Власти объявили "желтый" уровень погодной опасности на материковой части страны. Один человек погиб, его автомобиль смыло с дороги сильным потоком воды.

В Индонезии люди проехали на мотоциклах над обрывом за считанные мгновения до оползня. Дорожное полотно, размытое обильными дождями, рухнуло с высоты.

