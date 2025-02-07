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07 февраля, 11:45

Происшествия

Новости мира: в США загорелся пассажирский поезд

Новости мира: в США загорелся пассажирский поезд

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В США загорелся пассажирский поезд, который следовал из Филадельфии в Уилмингтон. Пламя охватило один из вагонов ближе к концу поездки. Всего в составе находились 350 человек, их оперативно эвакуировали и отправили в ближайший город на автобусах. Железнодорожное сообщение на этом маршруте было временно остановлено.

В Индии разбился истребитель французского производства. Это произошло во время тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться и были доставлены в госпиталь. Причиной катастрофы называют техническую неисправность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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