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06 декабря, 08:00

Происшествия

Новости мира: в Калифорнии произошло землетрясение

Новости мира: в Калифорнии произошло землетрясение

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В Калифорнии произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Тихом океане в 63 километрах от берега. Власти объявили чрезвычайное положение из-за угрозы цунами. Люди поспешили покинуть побережье, на выезде из Сан-Франциско образовалась многокилометровая пробка, но как оказалось позже, угроза была ложной.

Действующий президент США Джо Байден в последний раз зажег новогодние огни на главной елке страны. Церемония состоялась вечером 5 декабря. В прошлом году из-за сильного порыва ветра дерево упало. На этот раз организаторы подстраховались и ель удерживали восемь тросов. Несколько украшений все-таки сдуло и они разбились, но сама елка устояла.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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