Новости регионов: в Хабаровском крае спасли охотников, которые потерялись в тайге

В Хабаровском крае спасли охотников, которые потерялись в тайге. Двое братьев отправились в тайгу в конце ноября и пропали. За ними направилась группа спасателей, но из-за погодных условий наземные поиски пришлось прервать. На помощь из Хабаровска вылетел вертолет МЧС. Мужчин нашли и доставили в Комсомольск-на-Амуре, с ними все в порядке.

В Уфе местная жительница заявила, что у нее украли дерево и установили его на городской площади. Ель росла на этом месте 30 лет. По камерам наблюдения женщина увидела, что дерево спилили коммунальные службы. Она пожаловалась в администрацию. Ей ответили, что возле дома проходит газопровод, поэтому размещать там ель запрещает техника безопасности. От дальнейших комментариев власти отказались.

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