Склад загорелся на юго-западе Москвы

Крупный пожар случился рано утром на юго-западе столицы. В промзоне у пересечения Третьего транспортного кольца и проспекта 60-летия Октября загорелся склад. По некоторым данным, внутри находись емкости с топливом и автомаслами.

Как рассказали очевидцы, спасатели справились с огнем достаточно быстро. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.