06 февраля, 16:15

Комик Сабуров перед запретом на въезд в Россию пытался получить ВНЖ

Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Информационные агентства утверждают, что документ подписали еще неделю назад.

По информации телеграм-канала Mash, Сабуров хотел получить вид на жительство, но не сдал экзамен по истории России. ВНЖ помог бы комику избежать проблем с налоговой.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Сабуров декларировал в России более 50 миллионов рублей годового дохода, а его имущество в стране оценивают в 160 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияшоу-бизнесвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

