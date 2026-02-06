06 февраля, 16:15Происшествия
Комик Сабуров перед запретом на въезд в Россию пытался получить ВНЖ
Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Информационные агентства утверждают, что документ подписали еще неделю назад.
По информации телеграм-канала Mash, Сабуров хотел получить вид на жительство, но не сдал экзамен по истории России. ВНЖ помог бы комику избежать проблем с налоговой.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Сабуров декларировал в России более 50 миллионов рублей годового дохода, а его имущество в стране оценивают в 160 миллионов.
