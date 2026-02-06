Комик Сабуров перед запретом на въезд в Россию пытался получить ВНЖ

Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Информационные агентства утверждают, что документ подписали еще неделю назад.

По информации телеграм-канала Mash, Сабуров хотел получить вид на жительство, но не сдал экзамен по истории России. ВНЖ помог бы комику избежать проблем с налоговой.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Сабуров декларировал в России более 50 миллионов рублей годового дохода, а его имущество в стране оценивают в 160 миллионов.

