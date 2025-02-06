Спасший 11-месячного младенца Бахтиер Исмоилов рассказал, как нашел ребенка на шоссе

Бахтиер Исмоилов возвращался домой с работы, когда заметил на дороге маленького ребенка. Им оказалась 11-месячная девочка, одетая в легкое боди и без зимней одежды.

По словам Исмоилова, он остановился, забрал ее в машину, укутал в плед, позвонил в скорую и полицию. Он также отметил, что бабушка девочки появилась спустя примерно 10 минут и потребовала отдать ее. При этом родственница не смогла назвать адрес проживания и номер телефона родителей.

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