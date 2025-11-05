Более 30 зрителей получили ожоги глаз во время киносеанса в Хакасии

В Хакасии возбудили уголовное дело после происшествия в кинотеатре. Во время просмотра фильма более 30 зрителей получили ожоги глаз, большинство пострадавших – дети. Всего в зале находились 70 человек.

Причиной ожогов стала бактерицидная лампа, которую не выключили перед сеансом. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, им назначена терапия для заживления глаз. Виновникам инцидента грозит до двух лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг.

