На Варшавском шоссе водитель не справился с управлением и въехал в столб

06:15
На юге столицы грузовик влетел в столб. Водитель получил серьезные травмы, его доставили в больницу.
Авария произошла на Варшавском шоссе, недалеко от станции метро Нагатинская. Причину ДТП выясняют автоинспекторы.
В Чеховском районе разыскивают человека, сбежавшего из психбольницы. Мужчина, осужденный за убийство, во время прогулки смог запрыгнуть на будку охранника, перемахнул через забор и скрылся.
Местных жителей просят быть очень осторожными. Телеграм-каналы распространили приметы преступника. Это молодой человек среднего телосложения, роста примерно 170 сантиметров. На шее раны от порезов. У него нет верхних зубов и поэтому он сильно шепелявит. На лице – угревая сыпь.
В больнице сейчас работают следователи, они опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер. Проверяют и сотрудников учреждения.
По некоторым данным, из этой больницы уже убегали преступники. В 2006 году шесть человек угнали автомобиль, но их быстро задержали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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