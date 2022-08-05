Движение в сторону центра на Киевском шоссе полностью перекрыто

На Киевском шоссе полностью перекрыто движение в сторону центра в районе 35-го километра. Там водитель микроавтобуса врезался в стоящий автомобиль.

Видео момента столкновения опубликовал Дептранс. На месте начали работу оперативные службы. В МВД заявили о трех пострадавших. Также известно, что на место вызывали медицинский вертолет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.